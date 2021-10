Ventisettesima edizione di Autunno Danza al Teatro Massimo

La ventisettesima edizione di Autunno Danza prosegue al Teatro Massimo, mercoledì 13 ottobre e Giovedì 14 ottobre, alle ore 21, con il duo composto da Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi per la prima volta in Sardegna.

Nella programmazione condivisa da Autunno Danza e Sardegna Teatro, si propone Harleking, spettacolo vincitore del Premio Hermès Danza che rievoca un demone dall’identità ambigua e multipla. Ricorda l’Arlecchino della Commedia dell’arte, un servo furbo mosso da inclinazioni animali e da un’impagabile fame.

Il linguaggio di Harleking si situa in un punto di incontro tra le figure della commedia dell’arte e l’astrazione della danza contemporanea. Affiora il ricordo di un’antica decorazione muraria, la Grottesca, in cui figure mostruose emergono e si confondono tra eleganti volute ornamentali. Figure grottesche, capaci di muovere il riso pur senza rallegrare.

Il lavoro ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all’interno del festival Open Spaces e è stato presentato in numerosi festival europei. Nel 2019 è stato selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per il festival Spring Forward 2019 e dalla New Italian Dance (NID) Platform. Nel 2020 è invitato alla Tanzplatform Deutschland a Monaco.

Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi vivono tra Berlino e Torino e lavorano insieme come duo artistico dal 2008. La loro ricerca si sviluppa nell’ambito della danza, la performance e l’arte visiva.

Approfondendo tematiche legate alla storica unione tra comunicazione, violenza e potere, attingono ad immaginari antichi costruendo figure o immagini ibride tra storia e contemporaneità. Entrambi si diplomano presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e frequentano la Stoa, scuola di movimento ritmico e filosofia diretta da Claudia Castellucci.

Nel 2010 si trasferiscono in Germania per approfondire dei percorsi individuali ma che risulteranno complementari.

Enrico studia a Berlino Danza e Coreografia presso la Inter-University Center for Dance (HZT), Ginevra arte Intermediale presso l’Accademia di Belle Arti di Lipsia, Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB).



Nel 2019 vincono con la performance site-specific JARDIN / ARSENALE il premio Arte Laguna 13 nella sezione performance e video arte, la prima edizione del Premio Hermès Danza Triennale Milano con il quale realizzano il loro ultimo lavoro AeReA, il Premio Danza&Danza come coreografi emergenti e vengono nominati “Talento dell’anno” dalla rivista tedesca Tanz.

Con il lavoro HARLEKING sono stati selezionati dalla piattaforma europea AEROWAVES Twenty 19, dalla New Italian Dance (NID) Platform e dalla piattaforma della danza tedesca Tanzplatform Deutschland 2020.

INGRESSO

Intero: 10 euro

Ridotti: 7 euro

Abbonamento Danza: 4 spettacoli 20€

ST CLUB: 2 euro

Acquisti online tramite VIVATICKET

INFOLINE E PRENOTAZIONI

Cell. 349 3297004 biglietteria.autunnodanza@gmail.com

LUOGO

Teatro Massimo | Via E. De Magistris, 12 – Cagliari

SI RICORDA L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS E L’USO DELLA MASCHERINA