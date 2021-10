Vaccini, open Day itineranti a Olbia e Tempio

OLBIA, 06 ottobre 2021 – Proseguono gli Open Day itineranti per raggiungere gli indecisi della vaccinazione anti covid. La Assl di Olbia, in accordo con le amministrazioni comunali galluresi, sta raggiungendo nei comuni di residenza gli studenti, ragazzi e cittadini che ancora non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19.

E’ il personale dell’Hub vaccinale di Olbia a raggiungere i comuni del Distretto di Olbia.

Verrà utilizzato il vaccino “Pfizer” e i punti vaccinali mobili saranno attivi dalle ore 09.30 alle 16.30.

Per ricevere la somministrazione non è necessaria la prenotazione, è sufficiente recarsi presso i centri individuati dalle amministrazioni comunali, muniti di documento di identità, tessera sanitaria e modulo di consenso informato compilato.

I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni devono essere accompagnati da un genitore e compilare il consenso del genitore mancante.

Calendario dal 04 al 08 ottobre 2021

04.10.2021 – Oschiri

05.10.2021 – Budduso’ – Ala’ dei Sardi

06.010.2021 – Budoni – Santa Teresa

07.10.2021 – San Teodoro – Berchidda

08.10.2021 – Arzachena – Padru

Calendario dal 11 al 13 ottobre 2021

11.10.2021 – Sant’Antonio di Gallura – Palau – Golfo Aranci

12.10.2021 – Loiri Porto San Paolo – Telti

13.010.2021 – Monti

Tempio Pausania

Il centro vaccinale ha ripreso la sua regolare attività da questa settimana negli ambulatori della “Palazzina Comando” in via delle Terme. Per poter accedere al servizio è necessario prenotare la vaccinazione, rispettare l’orario dell’appuntamento e presentarsi muniti di tessera sanitaria e consenso informato stampato e firmato.