Uta. Non rispetta gli arresti domiliari: 20enne finisce in carcere

Non rispetta gli arresti domiliari: 20enne finisce in carcere

20enne finisce in carcere. Ieri sera a Uta, i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un ventenne, nato a Cagliari ma residente a Carbonia, di fatto domiciliato presso la comunità “Il Ponte Onlus”, sita a Uta in quella località Camp’e Luas.

Il giovane era sino a quel momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la citata struttura, secondo il domicilio eletto dallo stesso per scontare la misura ma, a causa della poca disciplina dimostrata in tale fase, documentata dai militari dell’Arma, è stato emesso un ordine di sostituzione della predetta misura in virtù di un provvedimento dell’Ufficio Gip del Tribunale di Cagliari su conforme proposta della locale Procura della Repubblica. Così l’interessato ha ricevuto la visita dei carabinieri che, dopo avergli notificato la misura, lo hanno tradotto presso la casa circondariale Ettore Scalas di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sconterà la propria condanna in carcere. Certo è rimasto entro i confini del proprio Comune ma le modalità di espiazione della pena saranno sicuramente meno gradevoli all’interno di una cella.