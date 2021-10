UN TEATRO PICCOLISSIMO

Rassegna per la prima infanzia 2021

15 ottobre – 20 novembre

Cagliari – Pirri, Teatro Leopardi e Aula Magna Dante

Seconda settimana di appuntamenti per l’edizione numero tre di UN TEATRO PICCOLISSIMO, la rassegna di teatro dedicata alla prima infanzia, organizzata dal Cada Die Teatro e inserita nel progetto SUL FILO – Una rete per piccoli equilibristi, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Ecco giungere sotto i riflettori GUFO ROSMARINO E IL FRIGORIFERO CHE PARLA, produzione del Cada Die Teatro, di e con Giancarlo Biffi (tratto dall’omonimo libro, con le illustrazioni di Valeria Valenza, edito da Segnavia), che domani, sabato 23 ottobre, andrà in scena alle 17.30, a Pirri, nell’Aula Magna Dante di via Sant’Isidoro.

Il volo di Gufo Rosmarino prosegue, le vicende del simpatico e intrepido gufetto creato dalla fantasia di Giancarlo Biffi continuano. Rosmarino in questo altro viaggio sulle ali dei sentimenti condurrà i giovani spettatori di sorpresa in sorpresa, in luoghi in cui i cuori si spalancano all’amicizia, nel gioco del saper donare e, quando è necessario, del saper chiedere.

advertisement

Rosmarino e il suo grande amico Corteccia il pipistrello, volando e giocando, si imbattono in qualcosa di imprevisto ed emozionante, un incontro di quelli che allargano il sorriso, rivelando l’esistenza di altri mondi e di altri esseri con cui è bello giocare e crescere insieme. E’ la vita in continua mutazione tra sorprese e scoperte, nell’incontaminata ingenuità di chi, seppur piccino, è pronto, come Rosmarino e Corteccia, a dare una “zampa” a chi ha bisogno d’aiuto: ai due strani esseri Ric e Pic, incontrati sulla spiaggia di Cala Moscerino.