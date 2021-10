UGL: “Contratti nazionali fondamentali. Occorre emarginare i bullismi”

Si sono ritrovati gli appassionati dirigenti ed i militanti del sindacato guidato da Paolo Capone che a lungo si sono confrontati sulle tematiche proposte.

“Vengo dal mondo dell’industria ed appartengo ad una generazione di sindacalisti poco disposti a derogare alle norme sottoscritte tra le parti” ha dichiarato il Segretario della Unione Territoriale Ferdinando Palumbo a margine della manifestazione.

“I contratti nazionali sono uno strumento necessario col quale vengono codificate mansioni, retribuzioni, tutele e diritti; per quanta mi riguarda rappresentano la linea di Caporetto della mia azione sindacale. Noi in indietreggeremo di un millimetro non solo nella solidarietà agli addetti al trasporto aereo italiano, ma in nessuna condizione similare che dovesse riproporsi in futuro”.