Tutù, il corto presentato in anteprima mondiale ad Alice nella Città

"Tutù" è un cortometraggio che esplora il delicato tema dell'anoressia attraverso la storia di due giovanissime ballerine. Diretto da Lorenzo Tiberia e prodotto da Prem1ere Film in collaborazione con il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Bisceglie ,verrà presentato in anteprima mondiale il 17 ottobre presso l'Auditorium della Conciliazione. Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 14 al 24 ottobre, ha presentato la sua ricchissima programmazione dove c'è grande attenzione anche per il mondo del cortometraggio. Tra le opere selezionate fuori concorso c'è anche Tutù, il delicato e intenso cortometraggio di Lorenzo Tiberia, già regista del corto pluripremiato "La regina si addormenta dove vuole" e creator di diversi filmati di successo sul web con la sua Actual Production. "Nel precedente cortometraggio affrontavo la tematica degli abusi sugli anziani nelle case di riposo, in Tutù viene esplorato il tema dei disturbi alimentari come l'anoressia, che colpisce purtroppo tante giovani ragazze e tanti ragazzi. Come regista cerco di dare voce a storie che possano sensibilizzare su importanti tematiche sociali.", ha dichiarato un emozionato Lorenzo Tiberia subito dopo l'annuncio della selezione del suo cortometraggio. Tutù, prodotto da Prem1ere Film in collaborazione con il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Bisceglie con il contributo del MIBAC, MIUR e Regione Puglia e girato con un cast pugliese, vede come protagoniste le giovanissime Sofia D'Elia e Francesca Morena Mileti, quest'ultima all'esordio davanti alla macchina da presa. Il cortometraggio è stato scritto da Alberto Fumagalli e Giovanni Mauriello, il montaggio è di Gianluca Scarpa, la fotografia di Dario Di Mella e le musiche originali di Remo Anzovino. Il corto verrà presentato in anteprima mondiale fuori concorso ad Alice nella Città il prossimo 17 ottobre presso l'Auditorium Conciliazione di Roma. SINOSSI UFFICIALE "Un piccolo paese del sud italia è scosso dalla scomparsa di Maria La Torre, una giovane ballerina morta di anoressia. Ad accusare maggiormente il colpo è Ester, una compagna di classe per cui Maria rappresentava un ideale di bellezza e talento." LORENZO TIBERIA – BIO Lorenzo Tiberia è un attore, regista e sceneggiatore italiano. Molto attivo sul web con il gruppo Actual di cui è fondatore, autore e regista. Con le web serie da lui create supera le 20 milioni di visualizzazioni in poco tempo. Ha realizzato spot pubblicitari e branded content per grandi aziende e ha partecipato alla creazione di promo per film e serie in uscita delle maggiori società di distribuzione cinematografica quali Disney, Netflix, Vision Distribution, 20th Century, Fox, Warner Bros, Lucky Red, Notorius Pictures ed Eagles Pictures. È autore del romanzo "Noi, Lei e Roma" edito da Rizzoli. Con il suo primo cortometraggio "La Regina si Addormenta Dove Vuole", che ha come protagonista Elena Cotta (Coppa Volpi a Venezia nel 2013) e di cui firma il soggetto e la regia, in un anno riceve 30 selezioni in festival internazionali e 7 premi: quattro come miglior film, uno per la miglior regia, uno per la miglior sceneggiatura e uno per la miglior colonna sonora. Tra i premi ricevuti segnaliamo il premio "Lotus Production" al Cortinametraggio 2020. Arriva secondo classificato al Giffoni Film Festival nella categoria Parental Experience ed è stato in concorso all'ECU – The European Indipendent Film Festival 2020, uno dei più importanti festival europei dedicati al corto.