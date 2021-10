Trevisani e HP Sport RRT secondi assoluti

al Rally delle Marche – gara del Raceday Terra

Un fine settimana di grandi emozioni ed altrettanti risultati per HP SPORT RRT, reduce da un Rally delle Marche, gara di apertura dello Challenge Raceday Terra, che ha regalato alla struttura sportiva laziale uno splendido secondo posto assoluto con Jacopo Trevisani e la Skoda Fabia Evo della GF Racing gommata MRF, alle spalle di Paolo Andreucci anche lui in gara con una Skoda Fabia Evo.

Più che positiva quindi la prima uscita nel Raceday Terra per Trevisani e Andrea Marchesini con la vettura boema (che lo accompagnerà in tutta lo Challenge), che si contraddistingue, per essere la serie dalle gare corte, contenute nel tempo e sulle più belle strade sterrate italiane.

“Una gara attenta e veloce, che ci ha visto battagliare sul filo dei decimi. Un secondo posto che vale una vittoria, visto il valore degli avversari e la loro esperienza al volante delle vetture R5. Un’esperienza che ci gratifica e ci dà la carica per il futuro. Determinante il lavoro del team e di quanti lavorano dietro le quinte, passione, spirito di squadra, determinazione si sono rivelate ancora una volta i fattori vincenti per noi”.

Queste le parole di Trevisani al termine della gara marchigiana. Sulla stessa linea in casa HP Sport RRT: “Siamo molto soddisfatti, gara importante, Jacopo tornava alla guida di una R5 dopo tanti mesi e alla seconda gara con i pneumatici MRF e senza aver fatto un chilometro di test.

Una gara che ha visto il nostro equipaggio battagliare sin dai primi metri con un campione del calibro di Andreucci impegnato nello sviluppo degli pneumatici MRF in vista dell’ultimo atto del tricolore terra.

Una gara spettacolare, che ha visto il nostro driver con autorità alle spalle di Andreucci, purtroppo un ‘lungo’ durante la quarta prova, ha costretto l’equipaggio a dover rincorrere la seconda piazza fino ad allora saldamente nelle loro mani. Trevisani non si è perso d’animo, dimostrando di avere carattere, affrontando le due prove finali con estrema decisione e lucidità, riprendendosi con merito il secondo posto finale”.

Prossimo appuntamento con il Prealpi Master Show in programma l’11 e il 12 dicembre.