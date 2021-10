Touring Club Italiano presenta “Guida Verde Sardegna 2021”

Venerdì 22 ottobre ad Oristano presso l’Hospitalis Sancti Antoni in via Cagliari 161 alle ore 17.00 verrà presentata la nuova Guida Verde della Sardegna a cura dei Consoli del Touring Club Italiano, col patrocinio del Comune di Oristano.

La nuova Guida Verde aggiornata al 2021, accoglie al suo interno tra i vari contributi anche quello di Sebastiano Dessanay contrabbassista e compositore che dopo aver trascorso 12 anni nel Regno Unito, rientrato nella sua Isola sente il bisogno di riappropriarsi della sua identità sarda e nel 2019 si rende protagonista di un viaggio durato 14 mesi in cui attraversa da solo in bicicletta tutti i 377 comuni sardi, uno al giorno, nessuno escluso, senza soldi, con un bagaglio essenziale e un ukulele basso.

Da questa esperienza d’altri tempi, innovativa perché fuori dalle logiche della vita moderna è nato uno spettacolo in cui l’autore narra in parole e musica gli incontri umani e con la natura, attraverso la proiezione di immagini che illustrano in maniera suggestiva il suo lento transitare attraverso i vari territori.

Lo spettacolo sensoriale 377 Project

Uno spettacolo in cui gli spettatori vivono un’esperienza sensoriale unica, tra suoni e immagini, e un’immersione totale nell’isola, nei suoi luoghi, nelle sue genti, nelle sue storie.

Dessanay per l’occasione presenterà il suo spettacolo 377 Project e il suo “percorso d’autore” tratto dalla nuova Guida Verde Touring in cui racconta la Sardegna in maniera nuova e originale da diventare strumento incisivo di promozione dell’isola.