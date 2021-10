Tortolì: successo per “Giornata ecologica alla Capannina” di Legambiente

Tortolì, 18 ottobre 2021 – Centocinquanta volontari, di cui 120 alunni e alunne delle scuole medie, hanno partecipato sabato mattina alla giornata ecologica “Puliamo il mondo” organizzata alla Capannina da Legambiente in collaborazione con il Comune.

Armati di cappellini, guanti, buste e pettorine i giovanissimi studenti insieme ai loro docenti, associazioni quali ANMI, UTE, Guardie Ecozoofile, rappresentanti del comitato San Salvatore, semplici cittadini, genitori con i loro bambini di buon mattino si sono rimboccati le maniche per ripulire insieme il litorale e la pineta liberandolo dai rifiuti abbandonati.

Decine di sacchi sono stati raccolti: plastica, vetro, lattine, polistirolo, indumenti, ingombranti quanto è stato ritrovato. Il tutto differenziato e caricato nei mezzi del Comune del servizio ambiente e conferiti nei centri raccolta locali.

I giovanissimi hanno partecipato entusiasti alla giornata ecologica:

advertisement

“Siamo sorpresi di quanti rifiuti abbiamo trovato” ha detto una piccola studentessa, “speriamo di ripetere questa iniziativa. Dobbiamo proteggere l’ambiente”.

Un segnale che lascia ben sperare e che mostra come i giovani non vogliono stare a guardare, ma aiutare concretamente perché come dice uno degli slogan dell’iniziativa “non c’è più tempo”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i volontari e tutti coloro che hanno partecipato alla giornata, dando un grandissimo contributo alla comunità in questa battaglia di civiltà con un concreto gesto d’amore per il nostro territorio.