Tortolì: iscrizioni per Eures TMS, programma europeo per lavorare all’estero

Il primo laboratorio territoriale sul nuovo Eures TMS ( Targeted Mobility Scheme) arriva a Tortolì.

Il programma europeo che attraverso servizi personalizzati e supporti finanziari accompagna coloro che desiderano fare un’esperienza lavorativa all’estero, si svolgerà il 28 ottobre prossimo alle 9.30 nella sede della ex Provincia.

Si tratta del primo di una serie di laboratori di empowerment EURES TMS promossi dall’ASPAL in collaborazione con Eurodesk Italy, il coordinamento nazionale EURES TMS e la rete nazionale EURES Italy per far conoscere e fornire assistenza ai cittadini interessati alla mobilità transnazionale.

Il laboratorio, diviso in due sessioni della durata di circa due ore ciascuna, si svolgerà in presenza per cui per partecipare è necessario avere il green pass.

Si tratta di un laboratorio gratuito e aperto a tutti ma verrà data priorità a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Link per iscriversi (entro il 25 ottobre): http://etms.eurodesk.it/lab-Sardegna .

Per info:lanusei.cpi@eurodesk.eu.