Tennis Regionale: Torneo Open Singolare “LBJ SHOP 2021”

Si è conclusa nella tarda serata di ieri, domenica 24 ottobre 2021, il torneo di tennis Open

Singolare “LBJ Shop 2021” autorizzato dal Comitato Regionale Sardegna della

Federazione Italiana Tennis, nella splendida cornice del Tennis Club Settimo San Pietro.

Il torneo, che disponeva di un montepremi di 1.000 euro, ha avuto inizio lo scorso 11

ottobre ed ha visto la partecipazione di ben 122 tra atleti ed atlete, tesserati presso i più

importanti circoli della regione.

advertisement

Ad avere la meglio sono stati però i tennisti del Tennis Club Cagliari, che al termine delle

due finali, maschile e femminile, hanno guadagnato vittorie e premi in palio.

Nella finale del singolare femminile, l’esperta tennista sarda Carlotta LEHNER ha avuto la

meglio sulla giovane tennista argentina Candela BOUGNON, testa di serie n° 1 del torneo,

al termine di un’avvincente partita conclusasi al super Tie-Break, dopo oltre un’ora e

mezzo di gioco. La LEHNER si è imposta in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 10-2,

ricevendo i meritati applausi del pubblico presente sulla tribunetta della Cittadella dello

Sport di Settimo San Pietro.

Nella finale del singolare maschile, i giovani Nicola PORCU e Mattia SECCI, entrambi

under 18, hanno dato vita ad una spettacolare partita che ha visto prevalere il più quotato

Nicola PORCU, testa di serie n° 1 del torneo, con il punteggio di 6-1 7-5.

Al termine delle finali, il presidente del circolo organizzatore, Franco OLIANAS, ha

premiato finalisti e vincitori ed ha dato appuntamento agli atleti per i prossimi tornei che si

terranno sui campi in terra battuta del Tennis Club Settimo San Pietro nell’ambito dei