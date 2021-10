A Su Scurigadroxu in Bixinau, ultimo appuntamento letterario aspettando il festival dell’altrove. A Guasila Francesco Abate con I delitti della salina e storie barocche

Guasila, 8 ottobre 2021 – Aspettando il Festival dell’Altrove dedicato allo scrittore e antropologo Giulio Angioni, quest’anno giunto alla sua V edizione, il Comune di Guasila ha rilanciato l’iniziativa “A su scurigadroxu in bixinau”, che si concluderà – con il suo terzo appuntamento – domenica 10 ottobre ore 18, Palazzo Monte Granatico.

Tre domeniche per tre libri. La manifestazione è iniziata domenica 26 settembre con la presentazione del libro di Anna Vinci, Luigi Ilardo Omicidio di Stato, Edizione Chiarelettere: Luana Ilardo ha dialogato con Giovanni Follesa, letture a cura di Antonella Puddu e musiche di Riccardo Pittau.

Il secondo appuntamento è stato domenica 3 ottobre, con il libro Hotel Nordamerica di Giacomo Mameli, Edizione Il Maestrale. L’autore ha dialogato con Paola Pintus, letture a cura di Cristina Maccioni e musiche Roberto Etzi. Chiuderà la rassegna domenica 10 ottobre Francesco Abate con 2 libri: I delitti della Salina edito da Einaudi, e Storie Barocche edito da Piemme.

La sindaca di Guasila, Paola Casula. “La stagione autunnale porta con sé il sapore e la sensazione di tempo sospeso, e ancor di più in questo tempo di pandemia tante incognite.

Ora più che mai dunque ci siamo sentiti, come Amministratori, di dover scommettere – applicando tutte le norme di sicurezza – sulla cultura e sugli spettacoli e le manifestazioni dal vivo. Il paese ha necessità di sentirsi di nuovo comunità, nella vicinanza data anche dagli eventi: è stata una edizione di rinascita, all’insegna della lettura, dei libri in presenza dei loro stessi autori.

Un segno forte di ripresa dopo le tante chiusure di questi mesi tra il 2020 e il 2021, e la notizia di queste ore del ritorno alla capienza massima di pubblico per i teatri, non può che essere accolta con grande gioia ed entusiasmo e come un nuovo inizio di una nuova normalità”.