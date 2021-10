Spada crociata ritrovata nel mare di Israele

Israele: trovata in mare una spada appartenuta ai crociati

E’ stata trovata in mare una spada di 900 anni fa, molto

probabilmente appartenuta ai cavalieri crociati salpati verso la Terra

Santa. L’eccezionale reperto archeologico è stato rinvenuto sul

fondale marino, al largo della città di Haifa, da un sub dilettante,

Shlomi Katzin. La spada, che è stata consegnata al Dipartimento per le

antichità, si trova in buono stato di conservazione.

La spada sarà quanto prima restaurata e mostrata al pubblico.