Soup-linea spegnimento: riepilogo giornaliero incendi

In data odierna, su un totale di 21 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 4 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale antincendio, anche mezzi aerei:

1 – Incendio in agro del Comune di Bosa località “Prammas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa , 1 squadra dei VVF di Cuglieri. L’incendio ha percorso una superficie coltivata nei pressi del fiume Temo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:20.

2 – Incendio in agro del Comune di Orotelli località “Serra di Orotelli”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Orani e del nucleo GAUF di Nuoro, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Alà dei Sardi e San Cosimo. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuoro e Bolotana. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16:30.

3 – Incendio in agro del Comune di Villanova Monteleone località “Pischinebba”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villanova Monteleone, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Bosa. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di V. Monteleone. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,3 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14:50.

4 – Incendio in agro del Comune di Santulussurgiu località “Nuraghe Oschera”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seneghe e del nucleo GAUF di Oristano, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Bosa. Fenosu, Pula, Alà dei Sardi e San Cosimo e da 2 CANADAIR di stanza a Ciampino. Sono intervenute 5 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santulussurgiu, Cuglieri, Scano Montiferro, Abbasanta, Paulilatino, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Santulussurgiu e Paulilatino, 1 squadra dei VVF di Macomer e da 2 squadre di volontari dell’associazione SardegnaCentrale di Oristano. L’incendio, che propaga con forte vento di grecale, sta interessando un’ampia superficie boscata, non percorsa dall’incendio del 23-25 luglio 2021. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.