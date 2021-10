Sottosegretario Pucciarelli: “Onorata di accompagnare rappresentanza del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” in udienza da Papa Francesco”.

“È stato un onore poter accompagnare in udienza da Papa Francesco una rappresentanza del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme, in occasione del 25° anniversario della sua costituzione. Un invito ricevuto quando, nell’ambito degli incontri conoscitivi con le realtà militari del territorio, ebbi modo di visitare il Reggimento nel giugno scorso e a cui ho avuto il piacere di aderire.

Partecipare con loro a questo importante e sentito appuntamento dal Santo Padre, che ha impartito loro la Sua benevolente benedizione, è stato un momento emozionante e carico di significati. La genuina vicinanza ed il paterno sostegno trasmessi dalle parole di Papa Francesco hanno ravvivato gli animi di tutti i partecipanti, rafforzando energie e voglia di servire le istituzioni ed il prossimo nel più autentico spirito del Solenne Giuramento di fedeltà deliberatamente prestato dai servitori con ‘le Stellette’” – ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Stefania Pucciarelli, in occasione dell’audizione presso il Vaticano di una rappresentanza del personale del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” e di alcuni loro familiari.

“Il 2° Reggimento “Sirio” è composto da professionisti di altissimo livello che vengono impiegati nelle campagne estive anti-incendi boschivi ed in attività di protezione civile, oltre a fornire personale e aeromobili per le operazioni avanzate che l’Esercito conduce al di fuori dei confini nazionali. Tutte attività determinanti per rispondere alle emergenze sfidando avverse condizioni atmosferiche, operando in zone impervie e, in molti casi, non altrimenti raggiungibili.

I baschi azzurri del “Sirio” sono una chiara testimonianza concreta di quanto l’impiego tempestivo di tutti i mezzi a disposizione, l’elevato senso del dovere e lo spirito di sacrificio di tutto il personale permetta di fornire un contributo fondamentale nell’opera di salvataggio di vite umane e, successivamente, di rifornimento di materiali essenziali.

Lo spirito di servizio del 2° ‘Sirio’, sa andare ben oltre – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli – come testimoniato dalle iniziative benefiche di cui i suoi appartenenti sanno farsi portatori, e di cui io stessa ho avuto testimonianza.”