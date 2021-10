Somma Vesuviana: rinviata l’iniziativa “Somma Città della Salute”

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’iniziativa “Somma Città della Salute” che avrebbe dovuto svolgersi oggi in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana, è stata rimandata.

“A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’iniziativa prevista per oggi “Somma Città della Salute: stop ictus, stop infarto” che avrebbe dovuto svolgersi dalle ore 9 alle 18 di oggi in Piazza Vittorio Emanuele III e programmata nell’ambito del progetto “Rinascere” è stata rimandata. Comunicheremo al più presto la nuova data ma non è esclusa la possibilità di fissarla per Domenica 17 Ottobre con le stesse modalità e orario”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.