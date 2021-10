Somma Vesuviana: approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e il recupero di altre strade cittadine

Salvatore Di Sarno : “In questi mesi ne abbiamo asfaltato 16. Ora abbiamo approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto”.

Sergio D’Avino (Assessore alla Viabilità del Comune di Somma Vesuviana): “Dopo le 16 strade già asfaltate in questi mesi proseguiamo con la manutenzione delle strade. E’ intenzione di questa Amministrazione dare continuità agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale già avviati per garantire un adeguato e continuo standard di sicurezza ai cittadini residenti ed ai veicoli che vi transitano”.

“Ripartiamo con la manutenzione delle strade. Ricordo che in questi mesi abbiamo asfaltato ben 16 strade. Ora proseguiamo grazie all’approvazione del progetto esecutivo con altri 700.000 euro per proseguire nell’opera di messa in sicurezza di strade nelle zone periferiche e centrali del paese”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“E’ intenzione di questa Amministrazione dare continuità agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale già avviati per garantire un adeguato e continuo standard di sicurezza ai cittadini residenti – ha dichiarato Sergio D’Avino, Assessore alla Viabilità del Comune di Somma Vesuviana – ed ai veicoli che vi transitano. A tal fine l’Amministrazione ha inserito i lavori in oggetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/23 e nell’Elenco Annuale 2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/05/2021. Dunque a breve ripartiremo con i lavori per avere strade più sicure e più belle”.