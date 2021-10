Smart Cityness 2021 il network dell’innovazione isolana.

Smart Cityness è un festival che propone una visione innovativa del concetto di territorio e di cittadinanza, una nuova forma di rete e cooperazione locale.

Giunto all’ottava edizione, il progetto nasce per promuovere le innovazioni sociali, i processi creativi ed i progetti virtuosi dei territori della Sardegna.

L’obiettivo di alimentare il confronto, sperimentare nuove pratiche e generare dibattito sui temi dello sviluppo locale, della cittadinanza attiva e della creatività attraverso il coinvolgimento di attori chiave del territorio regionale anche attraverso la partecipazione di ospiti nazionali ed internazionali.

Smart Cityness è un festival che negli anni ha coinvolto centinaia di operatori ed ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Il progetto chiama tutti ad essere protagonisti, per conoscere, per promuoversi e per creare nuove collaborazioni.

Anche quest’anno l’evento ha l’obiettivo di presentare, le migliori innovazioni che emergono dai territori dell’Isola, creare informazione e conoscenza e facilitare la collaborazione.

Il tutto attraverso una programmazione articolata che coinvolge più luoghi, attraverso un percorso itinerante nei territori dell’Isola alla scoperta di alcune dei progetti virtuosi in atto nei territori ed attraverso il diretto coinvolgimento dei protagonisti in un tour a tappe.

Il tema dell’edizione 2021, “Rurale urbano”, ha il fine di riflettere sul rapporto città-campagna, sul futuro delle aree rurali in Sardegna e sulla qualità della vita; un tema che aiuti ad un cambio di prospettiva sul rapporto tra territori e sul valore di progetti dal basso per la valorizzazione dell’intera Isola.

Smart Cityness rappresenta il primo festival della Sardegna sul tema delle smart city e dell’innovazione sociale e tecnologica.

Con Smart Cityness, l’associazione Urban Center vuole contribuire a creare ed a sviluppare una nuova forma di collaborazione locale, proponendo una visione innovativa del concetto di città e di cittadinanza.

L’attenzione è posta sul cittadino, sia esso imprenditore, tecnico, rappresentante delle istituzioni o del terzo settore, che vive il territorio in modo attivo e che, grazie alla diffusione di tecnologie abilitanti ed alla governance locale, interagisce e collabora con gli altri per garantire una qualità della vita superiore a sé stesso ed alla collettività.

Smart Cityness coniuga le diverse dimensioni del cittadino intelligente nel suo rapporto con spazio pubblico, mobilità, alimentazione, conoscenza e produzione.