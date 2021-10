Sinnai: corredo di droga e contanti in casa di un 29enne

Stamattina presso un’abitazione privata di Sinnai, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 29enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio.

I militari, a seguito di una segnalazione confidenziale sulle attività poste in essere dall’uomo, loro vecchia conoscenza, lo hanno atteso per strada e condotto presso la sua residenza.

La perquisizione domiciliare ha sortito il sequestro in totale 61 grammi di hashish, 19,5 grammi di cocaina, e 90,3 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento in ovuli di cellophane termosaldati e 1900 euro, ritenuti proventi dall’attività di spaccio.

L’arrestato si trova presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo fissato per la mattinata di oggi al Tribunale di Cagliari.