Sennori, Nicola Bianchi chiude la sua campagna elettorale

Sennori Protagonista con Nicola Bianchi Sindaco chiude domani la campagna elettorale

Appuntamento domani Venerdì 8 ottobre alle ore 18,30 in via Vittorio Emanuele, fronte caserma dei Carabinieri

Comizio di chiusura della campagna elettorale domani per il Candidato Sindaco Nicola Bianchi e la lista Sennori Protagonista. L’appuntamento è fissato per le 18,30 in via Vittorio Emanuele, fronte caserma dei Carabinieri.

Tutte le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare a quella che di fatto rappresenta l’ultima occasione di incontro e di confronto prima del silenzio elettorale e del voto del 10 e 11 ottobre.

“In queste settimane abbiamo cercato di parlare con ogni singolo abitante per spiegare il nostro progetto e programma amministrativo per Sennori – afferma Nicola Bianchi.

“È stata una campagna elettorale intensa ma soprattutto bellissima ed emozionante perché ci ha permesso di entrare ancora di più in contatto con le esigenze e con le aspettative della nostra Comunità.

L’appuntamento di domani sarà utile per ribadire l’importanza di riportare Sennori ad essere protagonista del territorio dopo 10 anni di isolamento. Noi crediamo fortemente nelle potenzialità del nostro paese e siamo convinti che con l’esperienza, l’entusiasmo e la competenza possa esserci una netta svolta.

“Abbiamo detto che si tratta della chiusura della campagna elettorale ma noi speriamo e siamo certi che sarà anche e soprattutto l’apertura di una nuova pagina per Sennori.

Vi aspettiamo tutte e tutti.”