Selargius: 29enne evade dai domiciliari.

Ieri a Selargius i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un ventinovenne di Burcei, per evasione dagli arresti domiciliari .

L’uomo, di fatto domiciliato a Quartucciu, è un disoccupato con precedenti denunce a carico.

Questi, in occasione di uno dei tanti controlli eseguiti dai carabinieri presso l’abitazione dove ha eletto domicilio per scontare la propria condanna, i carabinieri non lo hanno più rintracciato.

Risulta verosimile che tale circostanza possa comportare una perdita del beneficio di scontare la reclusione in ambiente domestico.