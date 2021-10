Sbarca a Cagliari la terza edizione del festival Dialoghi di Carta

Sbarca a Cagliari la terza edizione

del festival letterario Dialoghi di Carta.

mercoledì al parco di Monte Claro

Rossana Copez presenta il libro fiabe sarde,

in conversazione con Antonella Pinna.

appuntamento alle 16.30 nei gazebo della biblioteca ragazzi.

Sbarca a Cagliari la terza edizione di Dialoghi di Carta. In agenda al festival letterario de La Fabbrica Illuminata due appuntamenti, organizzati in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi e il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari.

Mercoledì, 13 ottobre, al Parco di Monte Claro alle 16.30, Rossana Copez presenta Fiabe Sarde, libro scritto a quattro mani con Sergio Atzeni, nella sua ultima edizione del 2019 per i tipi di Condaghes: bellissimi racconti, rielaborati dalla tradizione dai due autori, parlano al lettore di Sardegna e del mondo, dei misteri, dei segreti e della poesia del raccontare, per tutti i paesi e per tutte le età.

L’incontro con la scrittrice e giornalista cagliaritana, ospitato nei gazebo della Biblioteca Ragazzi (di fronte alla pista di pattinaggio), è moderato da Antonella Pinna.

Mercoledì 20 ottobre in programma al Parco di Monte Claro (sempre nei gazebo della Biblioteca Ragazzi, con ingresso dai parcheggi di via Cadello 9/b), un secondo pomeriggio letterario, in compagnia, dalle 16.30, di Andrea Melis con due suoi libri: il primo è Piccole tracce di vita (Feltrinelli).

Con l’autore cagliaritano e le sue poesie, l’accompagnamento musicale live electronics e con l’arpa elettrica di Raoul Moretti; il secondo è, in conversazione con Claudia Benaglio, Libertà – Storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il mondo (Feltrinelli), volume realizzato in collaborazione con Emergency, con prefazione di Gino Strada.

Per accedere alle presentazioni è necessario il Green Pass. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro (fronte laghetto). I posti a sedere sono limitati. È consigliata la prenotazione al numero telefonico della Biblioteca Ragazzi 070 409 25 76.