Sassari. Da lunedì il centro vaccini torna nella palazzina delle Medicine

Centro vaccini. Nell’hub del Palazzo Clemente in cinque mesi vaccinate contro il Covid oltre 22mila persone. Nei prossimi giorni al via la terza dose per gli operatori sanitari over 60

Il centro vaccini anti Covid dell’Aou di Sassari si sposta: lascia l’area didattica al primo sottopiano del palazzo Clemente per fare ritorno al piano terra della Clinica Medica, in viale San Pietro numero 10. Lunedì mattina, infatti, medici e infermieri riceveranno i pazienti nei locali della palazzina delle Medicine. È qui che nei prossimi giorni, in concomitanza con i pazienti fragili, il centro vaccini inizierà a somministrare la terza dose anche agli operatori sanitari over 60.

La nuova campagna vaccinale, che comporta al momento la vaccinazione con terza dose dei soggetti fragili, richiede adesso un’organizzazione diversa, più concentrata e minori spazi.

L’attività realizzata nell’hub del Clemente, iniziata il 6 maggio scorso, grazie anche alla forte collaborazione con l’Ateneo turritano che aveva concesso gli spazi, ha permesso di vaccinare 22.247 persone, compresa una gran parte della popolazione di giovani e giovanissimi.

Dalla direzione strategica un ringraziamento al rettore per la disponibilità e la sinergia mostrata nel periodo più impegnativo della campagna vaccinale, quando la necessità di garantire un numero maggiore di vaccinazioni richiedeva spazi più ampi.

Da lunedì quindi l’attività ritorna nel centro dove tutto aveva preso il via il 4 gennaio, con la vaccinazione prima degli operatori sanitari e del personale delle ditte esterne che operano nell’ospedale, quindi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del personale dell’Università di Sassari e di quello delle scuole. Qui a essere vaccinati erano stati 22.814.