Sardinia Grand Slam: Bainbridge si regala una prima giornata da sogno

Nel giorno del suo compleanno, il britannico comanda dopo la prima giornata di regate alle IKA KiteFoil World Series di Cagliari. Alle sue spalle i francesi Mazella, De Ramecourt e Gomez. Settimo il primo degli italiani Mario Calbucci. Poema Newland guida la graduatoria femminile. Connor Bainbridge contro lo squadrone francese al Sardinia Grand Slam di Cagliari. Pur essendo ancora lontana dal suo epilogo, la terza tappa delle IKA KiteFoil World Series ha mostrato quali sono i valori in campo nello splendido scenario del Golfo degli Angeli. Vincitore di due regate delle cinque in programma, Bainbridge, 28 anni quest'oggi giovedì 7 ottobre, si è lasciato alle spalle la durissima concorrenza transalpina, regalandosi una prima giornata da sogno al Poetto. Proprio i francesi hanno occupato le posizioni dalla seconda alla quarta, rispettivamente con il campione in carica Axel Mazella, Theo De Ramecourt, vincitore della quarta regata, e Benoit Gomez, primo nella seconda regata. La giornata di competizioni al Poetto è iniziata all'insegna delle condizioni difficili di forte vento che hanno reso le regate molto impegnative per gli atleti in gara. La superiorità di Bainbridge è emersa proprio in queste condizioni, con un percorso notevole: due primi posti, un secondo, un terzo e un quinto. "Sono felicissimo della mia prima giornata" – ha detto Bainbridge. – "Ho commesso un solo errore nella quarta regata. In passato non ero fortissimo in condizioni di forte vento, ma ora riesco ad andare più forte e sto raccogliendo i frutti del duro allenamento. Credo che nei prossimi giorni ci saranno condizioni differenti, io farò del mio meglio, confidando in un bel risultato". Secondo ma pienamente in corsa per la vittoria il campione in carica Mazella. "Non è stato facile, le raffiche erano forti e irregolari ma sarà una grande battaglia fino a domenica. Tutti possiamo puntare alla vittoria finale". "E' stata davvero dura, il vento era irregolare e contrassegnato da forti raffiche – ha commentato De Ramecourt – ma è stata una gran gara, perché l'umore era alto e con i migliori della classifica ci siamo divertiti un sacco". Soltanto quinto il russo Denis Taradin, davanti al tedesco Gruber e al primo degli italiani, Mario Calbucci, settimo al termine di un percorso molto regolare. Il tedesco Maus, l'atleta delle Mauritius De Falbaire e il croato Dolenc hanno completato la top-10 di giornata. Francia davanti a tutti nella graduatoria femminile grazie a una delle atlete più attese, Poema Newland. Completano il podio della prima giornata altre due kiter transalpine, Jessie Kampman e Lauriane Nolot. Quinta la prima delle italiane, Tiana Laporte. "Nelle prime due regate sono partita trenta secondi o forse un minuto dopo tutte le altre" – ha dichiarato Poema Newland. – "Dopo ho cercato soprattutto di concludere le gare senza danni, perché le condizioni erano davvero molto impegnative. Mi piace molto questa location, mi sto divertendo". Domani, venerdì 8 ottobre, è in programma la seconda giornata di regate al Poetto di Cagliari con partenza alle ore 12.00. Il live streaming delle competizioni verrà trasmesso sui canali Facebook di IKA e del Sardinia Grand Slam.