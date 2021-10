Sardinia dancing week, spettacolo e successo ai mondiali di danza sportiva

Dal 21 al 24 ottobre si sono disputati al PalaPirastu, nell’ambito

della Sardinia Dancing Week, i Mondiali di Danza Sportiva categorie

Standard e 10 Dance e gli Europei Latin

Le coppie italiane si sono aggiudicate 3 titoli Mondiali:

Mario Cecinati e Rosaria Messina Denaro nella 10 Dance, Roberto

Furlan e Daniela Sattin nel Senior IV Standard, Moreno Carnelli e

Michela Saggiorato nel Senior III Standard

Cagliari, 25 ottobre 2021 – Organizzati da DAO Spa e promossi dalla

Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) nell’ambito della Sardinia

Dancing Week, i Mondiali WDSF di Danza Sportiva si sono svolti al

PalaPirastu di Cagliari da giovedì 21 a domenica 24 ottobre per quattro

giorni ritmati di puro spettacolo con:

* I migliori ballerini della World Dance Sport Federation

provenienti da quaranta nazioni

* Oltre 1500 atleti provenienti da Stati Uniti d’America,

Australia, Russia, Azerbaigian e ogni parte d’Europa_

* La coppia più anziana di 83 anni e la più giovane di 12

* Oltre 1milione di contatti su Discovery+, che ha trasmesso

l’evento in diretta integrale

* Sold out al PalaPirastu per gli Europei Latin di sabato sera

Giovedì, al primo esame, Mario Cecinati e Rosaria Messina Denaro si

sono aggiudicati il titolo Mondiale WDSF Adult 10 dance grazie alla

migliore somma dei risultati ottenuti nelle cinque danze

latino-americane (samba, cha cha cha, rumba, paso doble e jive) e

altrettante standard (valzer, slow fox, tango, valzer viennese e

quickstep). Dieci balli, appunto, che hanno decretato il successo della

coppia italiana, già vicecampione mondiale nel 2018 e 2019.

Venerdì Roberto Furlan e Daniela Sattin hanno vinto il Mondiale WDSF

Senior IV Standard mentre domenica, al “gran ballo finale”, Moreno

Carnelli e Michela Saggiorato si sono laureati campioni del mondo WDSF

Senior III Standard.