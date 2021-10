San Sperate: spatentato su auto rubata.

San Sperate, stanotte i carabinieri del posto hanno denunciato un 25enne di Villaspeciosa per ricettazione e reiterazione di guida senza patente.

L’uomo, di fatto senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti denunce a carico, sarebbe sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.

I militari operanti, ai quali era già noto, lo hanno sorpreso mentre percorreva una strada secondaria. Si trovava alla guida di una Fiat 600, di proprietà di una commessa trentaquattrenne di Cagliari, che aveva denunciato il furto dell’auto il 26 luglio scorso.

Il mezzo è stato così ritrovato e restituito all’avente diritto.

Spesso le auto rubate sono cannibalizzate e ridotte a pezzi di ricambio molto economici per acquirenti senza scrupoli. In questo caso l’auto versa in buone condizioni e la proprietaria la potrà utilizzare da subito.