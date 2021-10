Saliscale elettrici: come funzionano e perché sceglierli

Vi è mai capitato di dover trasportare un armadio o un materasso su per le scale di un condominio senza ascensore? Se la risposta è sì, sapete quanto sia faticoso e pericoloso compiere un’operazione del genere trasportando il carico a mano.

D’ora in poi non dovrete più rischiare la salute e la schiena per compiere operazioni del genere: procuratevi uno dei tanti modelli disponibili di saliscale elettrici e dite addio al sollevamento pesi!

Come? Non avete mai sentito parlare di saliscale? Nessun problema: in questo articolo vi spiegheremo cosa sono, come funzionano e perché dovreste utilizzarli.

Carrelli per scale o saliscale

I saliscale sono anche conosciuti con il nome di carrelli per scale. Sicuri e affidabili, permettono di trasportare agevolmente e in tutta sicurezza carichi anche notevoli su e giù per le scale.

Ne esistono di due tipi: con le ruote o cingolati.

I primi sono dotati di sei rotelle, tre per lato, che, attraverso un meccanismo a leva, sollevano il carrello, mantenendo il carico bilanciato. Piuttosto leggeri, di dimensioni contenute e maneggevoli, ma solidi e duraturi, sono perfetti sia per un utilizzo privato che in ambito professionale.

Le dimensioni permettono di trasportare carichi notevoli anche lungo scale dotate di strettoie.

I saliscale cingolati sono carrelli di dimensioni notevoli, robusti e pesanti, idonei al trasporto professionale. Hanno bisogno di molto spazio per passare, dunque non possono essere utilizzati in presenza di spazi ridotti.

Saliscale elettrici a tre ruote: come funzionano

I saliscale possono essere manuali o elettrici,

Quelli elettrici sono la prima scelta in qualsiasi contesto, in quanto rendono ancora più facile e agevole il trasporto di carichi per le scale.

Alimentati da una batteria ricaricabile, non hanno bisogno di venire sollevati, trainati o spinti. Sarà sufficiente guidarli nella direzione giusta, mentre a salire le scale ci penseranno da soli.

Grazie al sistema a tre ruote, portano il peso verso l’alto, salendo uno scalino alla volta con un movimento fluido.

Perché utilizzare un saliscale elettrico

Ora che sapete cos’è e come funziona un carrello per scale, vi starete chiedendo perché lo dovreste usare.

I vantaggi, lo avrete già capito, sono numerosi, soprattutto per chi lavora nel trasporto merci.

Per prima cosa si evitano danni alla schiena, molto comuni in chi solleva e trasporta carichi pesanti più volte al giorno; anche gli incidenti in fase di salita e discesa vengono ridotti. Trasportare un carico a mano, anche se si è in più persone, comporta rischi legati a cadute, urti o schiacciamenti. L’utilizzo di un carrello elettrico limita al massimo questi inconvenienti.

Altro aspetto importante è la velocità: utilizzare un mezzo elettrico rende il lavoro più rapido e agevole, permettendo di consegnare più materiale in tempi stretti.

In più, il carrello può essere manovrato da una persona anziché da più lavoratori.

Anche i privati possono trarre benefici dall’utilizzo di un carrello saliscale elettrico. Cambiare mobili o portare oggetti pesanti in cantina, ma anche trasportare le bottiglie dell’acqua o la spesa al quinto piano senza ascensore non sarà più un problema e sarete in grado di farlo in totale autonomia.

carrello saliscale elettrico

perchè sceglierli