Roma. Ieri, assaltata e devastata la Sede nazionale della Cgil da neofascisti e reazionari

Indipendentemente dal giudizio politico, sindacale e sociale, sui gruppi dirigenti della Cgil, condanniamo l’aggressione con fermezza.

Si tratta di un attacco contro lavoratori e lavoratrici, disoccupati, pensionati, organizzati nei sindacati.

Una cosa sarà rientrare in possesso, politicamente e fisicamente, di Camere del lavoro e sedi Cgil da parte della classe operaia e del proletariato per l’affermazione di una linea di classe, né concertativa, né collaborazionista; altra cosa sono le squallide parate squadristiche contro il movimento operaio e sindacale. Ricordiamo che le prime azioni dei fascisti sono stata l’assalto da parte delle squadracce alle Camere del Lavoro e alle sedi dei partiti di sinistra.

Viva la Resistenza antifascista e antimperialista! Viva la classe operaia in lotta per i propri diritti e per il socialismo!

Unione di lotta per il Partito comunista

Collettivo Comunista (marxista-leninista) di Nuoro cocoml.nuoro@gmail.com