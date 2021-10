RALLY: HP Sport RRT al Due Valli con Lucchesi Jr. verso Trofeo Peugeot

HP Sport RRT al Due Valli con Lucchesi Jr. per inseguire il Trofeo Peugeot e festeggiare il titolo acquisto nel CIRA 2 Ruote Motrici.

Il penultimo appuntamento con il CIR fa tappa nel fine settimana a Verona con il Rally Due Valli con HP Sport RRT pronta ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista con il giovane Christopher Lucchesi Jr. che insegue il primo posto nel Trofeo Peugeot Competition.

Il giovane lucchese Christopher Lucchesi (Peugeot 208 Rally 4-GF Racing) portacolori della struttura laziale attualmente occupa il secondo posto nel trofeo della casa del leone staccato di 5 punti dal leader Farina, mentre nella gara veronese potrà festeggiare insieme a Titti Ghilardi il titolo già acquisito nel CIR 2RM Asfalto con un vantaggio di oltre venti lunghezze su tutti.

La Gara

Il programma di gara che vede 93 iscritti è strutturato con un format su due giorni e sette prove speciali su 95 km cronometrati in 339 km di percorso, venerdì mattina è previsto lo shakedown (dalle ore 8.00) in località Illasi, seguito dalla Power Stage “Grezzana” (2,30 km), breve prova televisiva d’apertura fissata per le ore 15.30, visibile in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV.

Sabato la parte più intensa della gara con le altre 6 prove speciali, due giri su tre diversi tratti di strada per un totale di 95,36 chilometri cronometrati all’interno di 339,60 chilometri di percorso complessivo. Si ripartirà dalla classica e più lunga “Ca’ del Diaolo” (20,87 km – PS2 9:10 e PS5 15:52), seguita dalla “San Francesco” (12,80 km – PS3 10:25 e PS6 17:07), a conclusione la nuova “Orsara” (12,86 km – PS4 11:00 e PS7 17:42), con arrivo finale in Piazza Brà dalle ore 19.15.

advertisement

Classifica CIR Due Ruote Motrici

1) Nucita 61,5 punti; 2) Lucchesi Jr. 59,5; 3) Farina 53; 4) Cazzaro 47; 5) Campanaro 41. Classifica CIR Asfalto Due Ruote Motrici: 1) Lucchesi 64,5 punti; 2) Cazzaro 41; 3) Campanaro 38; 4) Farina 36; 5) Straffi 35. Prossimo appuntamento il 5/6 novembre a Volterra per il Liburna Terra a coeff. 1,5.