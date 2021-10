Rally: arriva il Podio per Giovanni Dalla Pozza. Ora pronti per la trasferta in Sardegna

Dopo un periodo di rodaggio lungo e impegnativo Giovanni Dalla Pozza, il Drifter piemontese autore di veri e propri momenti di spettacolo durante le sue performance in pista, è tornato a Podio. La gara di Magione, pur con qualche difficoltà , alla fine ha premiato la tenacia di Giovanni e del suo team. Fin dalle prime 6 ore di prove libere le difficoltà hanno determinato scelte drastiche per tentare il tutto per tutto. Dalle gomme ai tubi dell’olio fino alle qualifiche non esaltanti . Nella giornata di gara, l’auto finalmente ha cominciato a reagire come previsto concludendosi con un terzo posto sul podio con una coppa romanticamente dedicata alla moglie Roberta sua assistente in gara.

Questo risultato arriva dopo il Touge Di Calmont sul percorso della famosa cronoscalata di Calmont, pista preferita dal pilota e valida per il Campionato Francese e di Anagni valida per il Campionato Italiano drift. Il 2021 è l’anno del debutto per la sua BMW E36, un test dopo l’altro per creare il giusto feeling con una macchina particolarmente potente e performante. Il motore 3.200 turbo grazie alle sapienti mani di Sami Vatanen, sviluppa una enorme potenza rendendo la macchina competitiva. Ora l’auto è divertente per la guida e spettacolare per le prestazioni offerte alla visione del pubblico.

Dopo la gara di Battipaglia, finale di Campionato italiano Drifting il Team prepara le valige per il 17/18/19 dicembre, quando Giovanni parteciperà al 3° Challenge Riviera del Corallo di Alghero (SS), gara di Campionato italiano formula Challenge e Campionato Regionale Challenge Delegazione Sardegna ACI Sport, in qualità di Super Ospite del Team Alghero Corse che organizza l’evento.

Giovanni Dalla Pozza ringrazia Jerome Vassia , Emanuele Festival e Sauro Bannetta per averlo ospitato durante le ultime tre gare e per avergli dato l’opportunità di migliorare le sue performance sportive. Anche per questa stagione Giovanni Dalla Pozza è seguito dal Gruppo Caffo e dalla scuderia LM Motorsport Racing Team.