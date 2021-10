Raccolta differenziata ad Oristano – Sopralluoghi in città per la verifica del buon avvio del servizio

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano, Gianfranco Licheri, stamattina ha effettuato alcuni sopralluoghi per verificare in prima persona se ci siano criticità particolari nell’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata.

In particolare, è stato nel quartiere di San Nicola e a Silì, inseriti nella zona “B” del nuovo calendario, dove oggi doveva essere conferita la frazione dell’umido. Nel popoloso quartiere cittadino, sono stati monitorati in particolare i condomini, dove da ieri si stanno usando i mastelli per le singole utenze: “Come annunciato nei giorni scorsi insieme alla ditta incaricata del servizio stiamo verificando che non si creino disagi e situazioni antipatiche in termini di decoro urbano. Se così fosse, siamo pronti a rivedere il sistema di conferimento” precisa l’Assessore Licheri.

A San Nicola non sono state riscontrate criticità: in molti palazzi, i bidoni sono stati esposti correttamente e molti cittadini, già alle prime luci dell’alba, avevano ritirato il proprio. In altri, sono stati utilizzati ancora i carrellati. A questo proposito occorre avvertire che la ditta Formula Ambiente, in questi giorni, li rimuoverà.

advertisement

Gli utenti, i pochi che ancora non lo hanno fatto, devono quindi dotarsi dei mastelli, che si possono ritirare all’Ecopoint di Via Eleonora o nella sede di Formula Ambiente in Via Parigi (fronte Ultragas), semplicemente portando la tessera sanitaria dell’intestatario Tari.

Qualche segnalazione è arrivata sul rispetto del nuovo calendario. Alcune utenze hanno conferito i rifiuti sbagliati, seguendo il vecchio calendario. La ditta Formula Ambiente, seguendo le indicazioni del Comune, sta cercando di effettuare comunque la raccolta. L’appello è al rispetto scrupoloso del nuovo calendario.