Quartucciu: Giorgia Pau è la nuova coordinatrice cittadina Lega giovani

Cagliari, 18 ottobre 2021- Giorgia Pau, classe 2004 studentessa del Liceo Scientifico, sarà la nuova coordinatrice cittadina Lega Giovani per Quartucciu.

La nomina nasce innanzitutto dalla volontà di potenziare la nostra presenza sul territorio e coinvolgendo sempre più figure che sappiano essere inclusive e di supporto alle attività del paese.

“Per tanto tempo abbiamo assistito a un lento ma graduale allontanamento dei giovani dal mondo della politica e delle istituzioni, per noi è, pertanto, un gran vanto poter contare su un numero così importante di giovani ragazzi pronti a mettersi in gioco e contribuire fattivamente a un progetto in cui credono.

Giorgia è una nostra militante ormai da tempo e non posso che essere felice di poterle riconoscere questo ruolo che sono certa svolgere con il massimo impegno e con estrema dedizione.

Non mi rimane che augurarle buon lavoro e che questa nuova esperienza sia solo la prima di tante altre soddisfazioni politiche future.”- Andrea Piras, coordinatore regionale Lega Giovani Sardegna