Provincia di Oristano – Chiusura al traffico sulla Sp 54 Ponte sul Tirso

La Provincia di Oristano, con ordinanza del Settore Viabilità, ha disposto la chiusura al traffico a qualsiasi veicolo sulla SP 54 (Ponte sul Tirso) in uscita dalla Città di Oristano nei giorni 4 e 5 novembre 2021, al fine di consentire i lavori di sostituzione di un giunto di dilatazione.

Con l’ordinanza è disposta anche la limitazione del traffico della SP 93, sulla quale sarà consentito il transito in uscita direzione Oristano – Silì a tutte le categorie dei veicoli e l’ingresso direzione Silì – Oristano per i soli mezzi con massa complessiva non superiore a 35 q.li diretti esclusivamente al centro commerciale Portanuova.

Il traffico veicolare verrà deviato su altra viabilità con segnalazione in loco.

La normale circolazione veicolare sarà ripristinata senza l’emissione di nuova ordinanza alla conclusione dei lavori di ricostruzione del giunto danneggiato.