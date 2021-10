Prime regate a Puntaldia: Young Azzurra si impone sugli altri team, i rookie seguono a ruota

Prime regate a Puntaldia. E’ stata una giornata di poco vento , circa tra i 5,5 e i 6,5 e noi di Young Azzurra abbiamo provato ancora questa conformazione con Ettore al timone e Francesca ed Erica in barca. Penso che la cosa abbia funzionato molto bene, alleggerendo il peso dell’equipaggio e abbiamo guadagnato punti in velocità.

Inoltre abbiamo da poco allenato le ragazze a stare a prua per coprire il ruolo di flight controller e oggi la risposta è stata positiva.

Ganga Bruni Young Azzurra

Sono stati tre giorni fantastici, la barca è davvero incredibile e tutto in 69F funziona molto bene. Navigare su questa barca è stata un’esperienza veramente interessante.

Siamo abituati alle barche foiling dunque per noi le regate corte sono la normalità ed è per questo che ci piace così tanto il format 69F: tanta azione e regate serrate. Il campo di gara è disposto in modo che gli equipaggi possano navigare in completa sicurezza visto che non sono previsti incroci tra le barche. Anche questo è un aspetto che abbiamo apprezzato molto.

Tiago Leal

Uon Sailing Team

La barca ci è piaciuta davvero tanto. Quando ci sono buone condizioni di vento è veloce e stabile, più di quando ci saremmo aspettati. Un peccato per le condizioni di oggi ma siamo fiduciosi per domani. Non vediamo l’ora di tornare in acqua!

Helder Basilio Uon Sailing TeamCLASSIFICA GENERALE

17,0 Young Azzurra

14,5 Okalys Youth Project

12,0 CHINAone Ningbo Section 16 11,0 Uon Sailing Team – Portugal 10,0 Balthasar

8,5 FlyingNikka 47

8,5 FlyingNikka 74

5,0 FIN1Racing

3,0 Tixwave/Timeon

CAMPO DI REGATA

Quadrilateral with reaching start

CONDIZIONI METEO

ORA 5 – 7 kt

ABOUT 69F:

69F è un format integrato One Design Boat, Race, Lifestyle.

69F è realizzato da velisti, atleti, manager e da uomini di comunicazione che credono nel futuro del sailing hydrofoil e nella sua affermazione, oltre che nel mondo delle regate professionali anche nella sua diffusione nel mondo lifestyle e dello sport amatoriale. Il team sta attualmente sviluppando un circuito innovativo e sostenibile per barche foiling one design insieme ad una sailing academy pensata per velisti di tutti i livelli che ha come obiettivo quello di garantire la miglior foiling experience.

