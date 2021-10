Premio Letterario Giulio Angioni: convegno sul mercato editoriale

Il Festival dell'Altrove si apre alla città. Nella sua V edizione il premio Letterario dedicato all'antropologo e scrittore Giulio Angioni si sposta da Guasila a Cagliari per una giornata di convegno dedicata all'editoria e alle nuove tecnologie. L'appuntamento è per giovedì 14 ottobre alla MEM, via Mameli 164 alle ore 16.30.