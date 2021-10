Premio Eccellenze della Danza 2021, a Noto riconoscimento alla carriera per Julio Bocca

Nella suggestiva cornice del Teatro Comunale Tina di Lorenzo di Noto capitale del Barocco in Sicilia si svolgerà il Premio Eccellenze della Danza 2021 dal 10 al 12 dicembre, tra i primi premiati le stelle della danza mondiale.

Torna il prestigioso Premio Eccellenze della Danza e lo fa a Noto, nel suggestivo Teatro Comunale Tina Di Lorenzo che farà da cornice per la seconda volta ad una serata di gala che si preannuncia come l’evento più importante dell’anno per la danza in Italia.

Nello splendido festival in programma dal 10 al 12 dicembre prodotto da Vincenzo Macario con la direzione artistica di Antonio Desiderio. Tra le stelle annunciate la star mondiale Julio Bocca, etoile internazionale che ha incantato il pubblico nei più prestigiosi teatri del mondo dalla Scala fino al Bolshoi passando per l’Opera e l’American Ballet.

“Siamo davvero orgogliosi di annunciare il Premio alla Carriera per Julio Bocca, la sua carriera internazionale ha pochi eguali e da tanto volevamo portarlo in Sicilia. La sua presenza conferma come il Premio Eccellenze della Danza sia una realtà non soltanto italiana, ma ormai un appuntamento internazionale molto per quanto riguarda la danza. Nelle prossime settimane annunceremo altri grandissimi nomi tra gli ospiti, questa edizione della ripartenza sarà indimenticabile”, le parole del direttore artistico Antonio Desiderio.

Julio Bocca ha accolto con grande gioia il riconoscimento alla carriera: “Quando sono statocontattato per comunicarmi che l’organizzazione volevaassegnarmi il Premio Eccellenze della Danza, sonorimasto davvero molto sorpreso anche tanto felice! È stata una vera carezza per il mio cuore! Venire in Sicilia x ricevere questo Premio sarà veramente un piacere.

Conservo un bellissimo ricordo della Sicilia quandosono venuto a ballare li (un po’ di anni fa!!), sarà per me davvero un piacere tornare! Voglio veramente ringraziare per questa onoreficienzadatami, per me un grande onore, il 12 Dicembre al Teatro Comunale Tina Di Lorenzo a Noto.”

Vincenzo Macario con la sua Macario Eventi ha deciso insieme alla direzione artistica di rendere ancor più completo il Premio Eccellenze della Danza che diventa una vera e propria vetrina per giovani talenti che il 10 e 11 dicembre si esibiranno in una “vetrina coreografica” per le giovani promesse.

Quest’anno il Premio si avvarrà di una commissione di critici d’eccezione tutta al femminile composta dalle giornaliste nonchè direttori delle più importanti testate di settore: Francesca Bernabini di DanzaEffeBi, Sara Zuccari durdel Giornale della Danza e Raffaella Tramontano di Campadidanza.

Il Premio Eccellenze della Danza, ha come obiettivo principale la diffusione dell’’arte coreutica ad unpubblico quanto più vasto possibile e far conoscere i personaggi della storia della danza ai giovani tersicorei che studiano questa bellissima arte. Non è solo una assegnazione di premi, ma anche uno spettacolo di danza che vede esibirsi sul palcoscenico i grandi danzatori ospiti.