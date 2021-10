Ai nastri di partenza la consegna Premio Donna Marketing e Donna Comunicazione XVIII edizione

Milano, 19 ottobre 2021 – Sale spasmodica l’attesa tra le manager in rosa della Mar-Com Community per l’assegnazione delle ambitissime targhe alle 8 migliori Donne Marketing e Donne Comunicazione di Aziende ed Agenzie in Italia per l’anno 2021, che saranno conferite dal Club del Marketing e della Comunicazione, mercoledì 27 ottobre, dalle 18.00, presso Arome Location, in via Mecenate, n. 84, interno 32, in Milano.

L’ evento, oltre alla cerimonia di consegna dei premi, prevede una conferenza dal titolo “La UAU Communication e gli eventi non convenzionali”, di estrema attualità ed efficacia, durante la quale si parlerà di Marketing post pandemia e di Comunicazione innovativa a 360°, nelle sue diverse declinazioni (guerrilla, ambient, ambush, stelath, street, green), anticipando future tendenze del competitivo ed evolutivo comparto. Esso sarà interamente trasmesso in diretta streaming su www.CanaleEuropa.tv , dalle ore 18,00, per consentire la sua visione a chi non potesse presenziare dal vivo.

Uno speciale Premio alla carriera verrà consegnato alla “Donna Sales Promotion” da Orietta Colacicco, già emerita premiata come “Donna Comunicazione Agenzie” alla carriera ed ideatrice della emotional communication.

Tutte le premiate riceveranno in omaggio la prestigiosa borsa Pralina in stile retrò, realizzata a mano dalla fashion designer Alessandra Arlenghi, ideatrice del brand Aleam home made

“Sono estremamente orgogliso della edizione di quest’anno del Premio, che finalmente ha potuto riprendere il suo naturale svolgimento, sia per l’elevato livello delle premiate e dei relatori , nonchè per gli ospiti speciali che allieteranno la serata, sia per il format rinnovato e naturalmente per i tanti partner e sponsor, coordinati da Luca Torno Vice-Presidente, che affiancano il ClubMC “, afferma Danilo Arlenghi , ideatore del Premio e Presidente Nazionale del Club stesso.

Una raffinata mostra fotografica virtuale del noto fotografo di moda Sandro Brandt, unitamente alle crazioni di arte pittorica e comunicativa dell’artista Ludmilla Radchenko, nonchè il tocco di pura bellezza delle Miss Italia Lombardia, addirittura una mongolfiera del paco-museo Volandia per ricevere gli ospiti, saranno la cornice poliedrica dell’evento, che si concluderà con un light cocktail decisamente gourmet, grazie ai pregiati vini di Tenuta Montemagno, all’ottimo caffè di Chicco d’Oro ed, in particolar modo, alle eccellenti sfiziosità gastronomiche biologiche offerte da Rigoni di Asiago con il banqueting coordinato da Party Round Green.