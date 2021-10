Pregiudicato di Uta viola i domiciliari.

Stamane a Uta i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di evasione un venticinquenne residente a Quartu Sant’Elena.

L’uomo, disoccupato con precedenti denunce a carico, sarebbe di fatto domiciliato presso il “Centro Ippocrate” di Uta.

Lo stesso, nella serata precedente, dopo essersi allontanato arbitrariamente dalla predetta struttura dove si trovava in regime di arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia, è stato rintracciato nella mattinata odierna nel centro abitato di Uta, riconosciuto e condotto in caserma.

L’arrestato dopo le formalità di rito necessarie alla documentazione dell’accaduto, è stato tradotto presso il Tribunale Ordinario di Cagliari per il processo con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.