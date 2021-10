Poste italiane: installato nell’ufficio postale di Uta un nuovo atm postamat

Novità per i clienti dell’ufficio postale di Uta. Poste Italiane, infatti, ha installato nella sede di piazza Monumento, uno sportello ATM Postamat di nuova generazione, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 che, oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), possono essere utilizzati per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Dotato di un monitor digitale ad elevata luminosità e di un dispensatore di banconote innovativo, il nuovo ATM Postamat è protetto da un moderno impianto di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

advertisement

Lo sportello automatici può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.

Poste Italiane ricorda che l’ufficio postale di Uta è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.