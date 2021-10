Piloti e Team in fermento per la Cronoscalata di Tandalò

Grimaldi Lines nuovo partner per unire la Sardegna al continente. Tutti in Sardegna per conoscere i Campioni italiani 2021 del Campionato Italiano Velocità su Terra.

Manca meno di un mese all’unica Cronoscalata su Terra che si sviluppa sui percorsi del Comune di Buddusò, in Sardegna.

Per tutti i piloti ed i team che partono dal continente, grazie al nostro partner Grimaldi Lines, sono disponibili due opzioni: Livorno e Civitavecchia. Gli accoglienti traghetti sono pronti ad ospitare auto, camion e passeggeri, fornendo anche comode cabine e gustose cene a bordo.

Le gare in programma sono 3 con la connessione finale al Manscione.

Tandalò sarà l’ultima gara del Campionato Italiano Velocità su Terra quindi verranno eletti i Campioni Italiani 2021.

La Cronoscalata è anche iscritta al Campionato Italiano Velocità Fuoristrada, anche se non assegna punti.

Ma la vera anima di questa manifestazione è e rimane la Gara Atipica Sperimentale, dove “corrono tutti”. Lo spirito con cui drivEvent e Tandalò Motorsport hanno sempre organizzato e gestito la gara è stato fuori dagli schemi, perché da sempre l’obiettivo è di far divertire su tutti, con ogni veicolo in regola con i parametri di sicurezza Aci Sport.

Tanti nelle passate edizioni hanno accettato la sfida e da allora non si sono persi nemmeno un’edizione.

Quest’anno le gare saranno contraddistinte anche una grande parte emozionale perché, purtroppo, lo scorso anno il Covid ha portato “altrove” una delle nostre colonne portanti, Nicola Imperio. L’edizione numero 5 sarà dedicata a lui e a tutto il suo lavoro che negli anni ha portato Tandalò ad essere uno degli eventi motoristici più conosciuti d’Italia.

La conclusione della manifestazione sarà il Manscione finale, un tutti contro tutti dove i migliori di ogni categoria si sfideranno per diventare il Re di Tandalò e vincere il Trofeo Giuseppe Marroni.

Le iscrizioni e le richieste stanno arrivando senza sosta a drivEvent, segno che l’evento è competitivo e accattivante per i piloti e team. Le iscrizioni chiuderanno il lunedì prima della gara ma se raggiungeremo prima il numero massimo saremo costretti a chiudere prima le iscrizioni.