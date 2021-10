Perdaxius denunciato 32enne, detenzione di 4 piante di marijuana

Le 4 piante sono state tagliate, repertate all'interno di scatole di cartone, sigillate e assunte in carico in attesa di essere sottoposte alle previste analisi chimico/tossicologiche

Ieri a Perdaxius, a conclusione di una serie di accertamenti investigativi, i carabinieri della Stazione di Narcao hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 32enne del luogo, disoccupato, gravato da precedenti denunce.

In particolare, attorno alle ore 16.00 di ieri, a seguito di una perquisizione locale d’iniziativa, i militari operanti hanno rinvenuto nel cortile retrostante all’abitazione dell’uomo 4 piante di marijuana dell’altezza di un metro e mezzo circa.

Le 4 piante sono state tagliate, repertate all’interno di scatole di cartone, sigillate e assunte in carico in attesa di essere sottoposte alle previste analisi chimico/tossicologiche ai fini della determinazione del tasso di THC presente nelle infiorescenze.

Questo è il periodo in cui le piante di canapa vengono a maturazione producendo i fiori all’interno dei quali è maggiormente contenuto il principio attivo stupefacente e dunque, per tutti coloro che vogliano produrre marijuana anche solo per utilizzo e diletto personale, questo è il momento della raccolta.

Però è anche il momento in cui quelle piante producono quell’odore acre e intenso che può attrarre l’attenzione di terzi, compresi i carabinieri.