Pandemia: continua l’impegno per informare i cittadini riguardo virus e batteri

I dati relativi all’andamento della pandemia sono certamente confortanti stando a come va nelle ultime settimane. Il calo dei contagi e il fatto che gli ospedali si stiano svuotando sono certamente indici di miglioramento e se stanno avvenendo è anche grazie alla buona volontà dei cittadini che si stanno attenendo sempre più alle prescrizioni degli enti preposti. Tuttavia, specialmente se ragioniamo in considerazione di come stiano le cose in Sardegna, sarebbe scorretto abbassare la guardia. Le temperature ancora abbastanza elevate permettono di stare all’aperto dove, si sa, è più difficile contagiarsi, ma l’arrivo dei mesi più freddi potrebbe presentare brutte sorprese se si allenta la guardia.

In questo contesto risulta quanto mai importante conoscere le informazioni di base su cosa siano virus e batteri e soprattutto come facciano a diffondersi. Affinché la cittadinanza sia efficacemente informata, i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology, stanno continuando a condurre una campagna informativa che prevede la consegna gratuita di materiale informativo grazie al quale il cittadino può comprendere il motivo per cui sono consigliate, più che vivamente, le attuali misure di sicurezza.

Nella mattinata di giovedì 28 ottobre, seguendo quanto disse L. Ron Hubbard ossia: “Un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”, i libretti informativi sono stati consegnati a decine nelle attività commerciali di Cagliari. Il favore dei commercianti è determinato dal fatto che quanto più si va verso la normalità, tanto prima si può tornare al corretto regime anche nel lavoro. E’ stata interessante la loro reazione: ognuno si è reso disponibile a divulgare il materiale con la promessa di consegnarlo ai propri clienti. Il motivo è semplice, tutti hanno osservato che l’informazione attualmente è più indirizzata a determinare spavento nelle persone le quali sono indotte ad avere paura del contagio. La prevenzione invece mette in condizione da capire quali siano le misure migliori da intraprendere e il singolo cittadino comune ha la possibilità di sapere il motivo delle restrizioni e, di conseguenza, modellare le proprie abitudini seguendo i protocolli e riducendo notevolmente la possibilità di far proseguire il contagio.