Oristanottobreventi: tanti gli appuntamenti culturali fino al 31 ottobre

Ritorna puntuale anche quest’anno la rassegna Oristanottobreventi, fino al 31 ottobre numerosi gli appuntamenti inseriti nel cartellone e tra questi, nell’ultimo fine settimana, Monumenti aperti che ritorna a Oristano dopo la sospensione a causa del Covid.

“La rassegna ha preso il via per la prima volta nel 2017, con questa amministrazione, con l’obiettivo di rendere appetibile la nostra città anche oltre la stagione estiva – spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. Riuniamo sotto un unico cartellone le tante iniziative culturali e di spettacolo proposte in città dal Comune, da altri soggetti istituzionali e da tanti operatori culturali che abbiamo voluto riunire nel tavolo strategico culturale per fare rete e creare sinergie. Su queste basi proponiamo un programma di eventi particolarmente ricco e vario che saprà soddisfare le aspettative del pubblico”.

Il calendario di Oristanottobreventi

VENERDÌ 1

ore 18,00 · Museo Diocesano Arborense

Incontro con Gianni Murtas, Storico dell’Arte “LE NEOAVANGUARDIE IN SARDEGNA”

a seguire presentazione del catalogo ERMANNO LEINARDI · VISIONI CONCRETE a cura di Maria Dolores Picciau

ore 18,30 · Giardino Antiquarium Arborense

Rassegna letteraria Leggendo Ancora Insieme 2021 X edizione – Presentazione del libro di Rita Coruzzi LA GIUDICESSA. STORIA DI ELEONORA DI ARBOREA

···········································································

SABATO 2

ore 17,00 · Auditorium Hospitalis Sancti Antoni

II GIORNATA REGIONALE DEI CASTELLI. Conferenza “DALLA CAPITALE GIUDICALE ALL’UNITÀ D’ITALIA. CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DI ORISTANO” a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli Onlus – Sezione Sardegna

Per tutta la giornata FESTA DEI NONNI – I nonni accompagnati da un nipote potranno accedere gratuitamente all’Antiquarium Arborense, alla Pinacoteca Comunale Carlo Contini e alla Torre di Mariano

···········································································

LUNEDÌ 4 · ore 17,30 · Teatro San Martino – SAGGIO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA

···········································································

MARTEDÌ 5 · ore 17,30 · Teatro San Martino – SAGGIO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA

···········································································

GIOVEDÌ 7 · ore 19,00 · Via Parpaglia

CERIMONIA E CONCERTO PER LA RIAPERTURA DEL TEATRO CIVICO ANTONIO GARAU

In collaborazione con l’Ente Concerti «Alba Pani Passino» di Oristano

···········································································

VENERDÌ 8 – ore 11,30 · Teatro San Martino

Inaugurazione della mostra “CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO” a cura del Comando Militare Esercito Sardegna e del Museo della Brigata «Sassari»

• Sarà possibile visitare la mostra nei giorni dall’8 al 10 ottobre

ore 21,00 · Teatro Civico «Antonio Garau» INTELLETTO D’AMORE – DANTE E LE DONNE con Lella Costa, regia Gabriele Vacis. In collaborazione con CEDAC

···········································································

DOMENICA 10 – ore 10,00 · piazza Eleonora d’Arborea

F@MU 2021: «IN BICI PER ORISTANO…UN MUSEO A CIELO APERTO» nell’ambito della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

ore 17,30 · Palazzo degli Scolopi

LE DOMENICHE DI CARTA – Conferenza di presentazione e mostra sul CODICE DI LUCANO

• Il Codice rimarrà in mostra nella Sala Giudicale del Palazzo degli Scolopi fino al 31 ottobre

SABATO 16 · ore 18,00 · Foro Boario · Piazza Pintus

Inaugurazione della mostra “COSTRUTTORI DI STELLE · STAR MAKERS”

···········································································

MARTEDÌ 19 · ore 18,00 · Auditorium Hospitalis Sancti Antoni

Inaugurazione del Centro di Documentazione su Peppetto Pau TORRE D’ARENARIA

Presentazione dell’opera “AUTUNNO, FREDDA È LA TUA VOCE”

···········································································

VENERDÌ 22

ore 17,30 · Auditorium Hospitalis Sancti Antoni

Presentazione della guida verde del Touring Club Italia SARDEGNA a cura del Touring Club

ore 18,00 · Museo Diocesano Arborense

Inaugurazione della mostra «TRACCE INCISE NEL TEMPO» PAGINE DI STORIA ARBORENSE a cura del Museo Diocesano Arborense

···········································································

SABATO 23 · ore 18,00 · Teatro San Martino

Inaugurazione della mostra UN MONDE DE COULEURS in collaborazione con l’Agenzia Libraria LEBEN

···········································································

GIOVEDÌ 28 · ore 18,00 · Piazza Eleonora

Inaugurazione della mostra documentaria PALAZZO DEGLI SCOLOPI

Realizzazione a cura dell’Archivio Storico Comunale

···········································································

VENERDÌ 29 · ore 18,00 · Auditorium Hospitalis Sancti Antoni

Conferenza «CODICES» I CODICI LITURGICI ARBORENSI E IL CANTO GREGORIANO NEI PROGRAMMI SCOLASTICI a cura dell’ISTAR

···········································································

SABATO 30 – MONUMENTI APERTI

ore 18,30 · Museo Diocesano Arborense – Inaugurazione della mostra MADRI a cura del Museo Diocesano Arborense

ore 19,00 · Teatro Civico «Antonio Garau» Spettacolo OMAGGIO A ELEONORA

···········································································

DOMENICA 31 – MONUMENTI APERTI

ore 16,00 · Partenza da Piazza Eleonora XVIIIª Giornata Nazionale del Trekking Urbano ALLA SCOPERTA DI ELEONORA D’ARBOREA