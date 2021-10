Oristano – Viaggio tra Romanticismo e Impressionismo

Domenica 10 ottobre alle ore 19.00, presso la Sala “San Pio X” del Museo Diocesano Arborense, si terrà il dodicesimo appuntamento della 47^ Stagione Concertistica 2021 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con il concerto dal titolo: Viaggio tra Romanticismo e Impressionismo, del duo composto da Davide Pizzo (viola) e Maria Josè Palla (pianoforte), allievi del Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Conservatorio G.P. da Palestrina di Cagliari e il Museo Diocesano Arborense. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura e della Fondazione di Sardegna.

Maria José Palla nasce a Cagliari nel febbraio del 2001. Presso il Conservatorio di musica della stessa cittá si avvicina allo studio del pianoforte all’etá di undici anni inizialmente sotto la guida della Prof.ssa Angela Tangianu e poi della Prof.ssa Marcella Murgia.

Nel corso degli anni di studio ha avuto modo di partecipare a delle rassegne concertistiche in Sardegna suonando in formazione cameristica, da solista e con l’orchestra.

Ha seguito dei corsi di perfezionamento da solista e camerista, in Italia e all’estero, con i Maestri François-Joelle Thiollier, Gilles Millet, Francesco Di Rosa, Orazio Sciortino, Jean-François Antonioli, Vincent Coq, Enrico Pace, Benedetto Lupo. Attualmente è laureanda al Conservatorio di Musica di Cagliari, frequenta i corsi dell’Accademia di Musica di Pinerolo con il M°Enrico Pace e a breve inizierá a frequentare il biennio accademico presso il “Conservatorio G.Verdi” di Torino.

Davide Pizzo nasce a Cagliari nel Dicembre del 2000. A 11 anni, nella stessa città intraprende lo studio della viola sotto la guida del Maestro Dimitri Mattu presso il Conservatorio di Musica. Nel corso dei suoi studi ha avuto modo di partecipare a numerose attività concertistiche con l’Orchestra degli allievi del Conservatorio, con l’Orchestra da camera “Johan Nepomuk Wendt”, con l’Orchestra dell’Ente Marialisa de Carolis e con L’Orchestra Nazionale dei Conservatori, collaborando con musicisti del calibro di Bruno Canino, Sandro Laffranchini, Angelo Romero e Roberto Demuro. Ha seguito dei corsi di perfezionamento, in Italia e all’estero, con i Maestri Constantin Stanciu, Wolfgang Klos, Simonide Braconi, Lech Bałaban, Przemek Witek e Gilles Millet.

Attualmente è laureando al Conservatorio di Musica di Cagliari.

Programma:

Henry Vieuxtemps

Sonata per Viola e Pianoforte

I. Maestoso-Allegro

II. Barcarolla: Andante con moto

III. Finale scherzando: Allegretto

Rebecca Clarke

Sonata per viola e pianoforte

I. Impetuoso

II. Vivace

III. Adagio