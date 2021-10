Oristano – Venerdì 29 ottobre si svolgerà un OPEN DAY di Intercultura

A partire dalle ore 15.00 presso l’ISTITUTO TECNICO “LORENZO MOSSA” di Via Enrico Carboni, 10 ad Oristano gli studenti rientrati dall’estero di Intercultura racconteranno le loro esperienze, mentre i volontari forniranno tutte le informazioni sul progetto educativo, i programmi scolastici e le borse di studio offerte da Intercultura per poter trascorrere un periodo sino ad un anno scolastico all’estero nel 2022/2023.

Un intero pomeriggio dedicato a studenti e famiglie con la formula dell’OPEN DAY, ovvero la possibilità di arrivare all’ora più comoda e usufruire dei volontari pronti a rispondere sul processo di selezione; la formazione; la sicurezza; il rapporto con le scuole; il valore della rete AFS; i programmi all’estero; la scelta delle destinazioni; paese che vai, cultura che trovi; la vita in una nuova famiglia; le borse di studio; il ritorno a casa e a scuola; i benefici di un nuovo futuro.

I volontari dei Centri Locali di Intercultura di Oristano e Terralba sono in queste settimane impegnati a soddisfare le richieste di decine di ragazzi pronti a partire, anche a Oristano e dintorni gli studenti, i genitori e le scuole sono sempre più interessati alle opportunità di esperienze internazionali.

Come sempre, saranno protagonisti anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all’estero per spiegare, attraverso il proprio racconto fatto in prima persona, che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Il percorso di formazione, offerto dai volontari di Intercultura, segue passo-passo i ragazzi e consente loro di vivere una straordinaria esperienza di crescita i cui benefici umani e professionali durano per tutta la vita, come possono testimoniare le storie di successo degli astronauti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti e di imprenditori e manager come Diego Piacentini, Luca Barilla e Franco Bernabé.