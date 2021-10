Partenza senza particolari criticità per il servizio di raccolta differenziata, che oggi faceva segnare una data importante, con l’avvio del nuovo calendario e del conferimento coi mastelli singoli anche nei condomini.

Proprio nei condomini, la ditta Formula Ambiente ha riscontrato che il conferimento, in linea generale, è stato fatto correttamente.

Non sono stati rilevati particolari problemi di decoro urbano, tenuto conto che, dopo i sopralluoghi delle settimane scorse, quelli considerati critici stanno continuando a conferire attraverso i carrellati. A questo proposito, la situazione è ancora sotto il monitoraggio attento dell’Assessorato all’Ambiente: se dovessero essere segnalati problemi di decoro, l’amministrazione non esiterà a porvi rimedio, cambiando le modalità di conferimento.

Qualche disservizio è stato riscontrato in alcune zone della città, dove alcune utenze non hanno esposto i rifiuti secondo il nuovo calendario, ma hanno continuato a seguire quello vecchio, come per esempio a Donigala e Torre Grande.

L’Assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri ricorda a tutti i cittadini:

“insieme ai mastelli sono stati consegnati i calendari nuovi, secondo la nuova suddivisione in zone “A” e “B”. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla zona di appartenenza, si può consultare la mappa interattiva che abbiamo pubblicato nei siti internet e nelle pagine social”.

La mappa si trova nelle pagine dedicate alla raccolta differenziata del sito istituzionale del Comune di Oristano, nelle pagine Facebook e Instagram “Raccolta Differenziata Oristano” e nel sito internet www.iomirifiutoristano.it”.

Prezioso strumento di consultazione è anche la App “Junker”, che è in grado di ricordare all’utente quale tipologia di rifiuto deve essere smaltita il giorno seguente.

Occorre ricordare anche che è obbligatorio conferire coi nuovi mastelli: ad oggi, li possiede il 90% circa delle utenze domestiche e commerciali. Il Comune ha deciso che ci sarà un periodo di tolleranza, di circa un mese, per il conferimento coi vecchi mastelli. L’invito è però quello di andare a ritirarli, quanto prima, all’Ecopoint di Via Eleonora o nella sede di Formula Ambiente in Via Parigi (fronte Ultragas). È sufficiente portare con sé la tessera sanitaria.