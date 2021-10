Oristano – limitazione della circolazione sulla SP 54, ponte sul Tirso

La Provincia di Oristano, con ordinanza del Settore Viabilità, ha disposto la chiusuraIl cedimento della struttura è ritenuta preoccupante dal personale tecnico dell’Ente che, a seguito di segnalazione da parte degli addetti alla vigilanza sulle strade provinciali, ha immediatamente effettuato un sopralluogo accertando l’effettiva pericolosità della situazione.I tecnici della Provincia hanno contattato con estrema urgenza una ditta specializzata nel settore, che ha stimato in circa venti giorni il tempo necessario per la ricostruzione del giunto danneggiato. Provvisoriamente, al fine di garantire almeno la transitabilità del tratto stradale sulla corsia destra è stata installata una piastra in acciaio che sormonta il giunto danneggiato.Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori, si rendessero necessarie ulteriori limitazioni del tratto interessato, le stesse verranno comunicate con l’emissione di nuove ordinanze.Nel tratto stradale è stata installata tutta la segnaletica di cantiere finalizzata ad informare gli utenti della strada della situazione di pericolo. Si raccomanda di porre particolare attenzione e di rispettare i limiti di velocità.La normale circolazione veicolare sarà ripristinata senza l’emissione di nuova ordinanza alla conclusione dei lavori di ricostruzione del giunto danneggiato.