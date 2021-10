Oristano – Campagna vaccinale anti Covid-19: somministrazione dei richiami fra anziani, case di riposo, operatori sanitari e fragili

È partita questa settimana a Oristano la somministrazione delle dosi booster (richiami) di vaccino anti-Covid, che dovranno essere effettuati dopo almeno 6 mesi dalla seconda dose per mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria nella popolazione ad alto rischio per condizioni di fragilità o per esposizione professionale.

Le categorie attualmente individuate dal Ministero della Salute per la somministrazione delle dosi booster sono i soggetti di 80 o più anni; il personale e gli ospiti dei presìdi residenziali per anziani; gli operatori sanitari e quelli impiegati nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali che abbiano 60 o più anni, o siano affetti da patologie tali da renderli maggiormente vulnerabili, o che siano maggiormente esposti all’infezione; persone di 18 o più anni con elevata fragilità, affette da malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, epatiche, cerebrovascolari, diabete, emoglonopatie, disabilità; soggetti di 60 o più anni.

Parallelamente, all’hub oristanese si sta procedendo con la somministrazione delle terze dosi addizionali di vaccino a m-RNA nei soggetti trapiantati o con marcata compromissione del sistema immunitario (le categorie sono indicate nel dettaglio nella circolare del Ministero della Salute n. 41416 del 14 settembre 2021 ), che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 28 giorni.

I soggetti trapiantati, immunocompromessi ed over 80 (nati fino al 1941) possono prenotare la somministrazione della terza dose attraverso i consueti canali della piattaforma Poste:

– On line dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

– Presso gli ATM degli Uffici Postali

– Call Center 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00)

– Portalettere

Da martedì 19 ottobre, alle ore 12.00, potranno effettuare la prenotazione attraverso la piattaforma Poste anche i cittadini Over 60 (nati dal 1961 al 10940), gli operatori sanitari e impiegati nelle strutture sanitarie, i cittadini nati dal 1942 al 2003 estremamente vulnerabili o con grave disabilità (categoria 1 – elevata fragilità, come indicato nel sito www.sardegnasalute.it).

Le categorie a cui è destinata la terza dose o il richiamo potranno recarsi all’hub oristanese (Palazzetto dello Sport, Sa Rodia) muniti di tessera sanitaria e consenso informato dedicato (terza dose/dose booster) scaricabile dal sito www.asloristano.it.

Per ciò che riguarda le residenze per anziani della provincia, il personale sanitario Assl Oristano sta procedendo progressivamente nella somministrazione del vaccino, in accordo con le singole strutture.

Per la terza dose e per il richiamo viene utilizzato il vaccino a m-RNA (Comirnaty di BioNTech/Pfizer oppure Spikevax di Moderna) indipendentemente da quello utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen).

Prima dose

Chi ancora non si fosse sottoposto alla prima dose di vaccino anti-Covid potrà recarsi all’hub oristanese senza prenotazione, munito di tessera sanitaria e del modulo di consenso informato e scheda anamnestica già compilati, scaricabili dal sito www.asloristano.it.

Orari hub vaccinale

Il Centro vaccinale di Oristano è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 17.00.