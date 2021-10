Oristano – Bando per la gestione dell’area sportiva di Donigala. Proposte entro il 12 novembre

L’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano ha pubblicato il bando per l’individuazione di associazione o società sportiva senza fini di lucro per la gestione in convenzione dell’area sportiva di Donigala.“La concessione avrà durata quinquennale, estensibile fino ad un massimo di ulteriori 5 anni in ragione dell’entità degli investimenti da realizzare per il miglioramento dell’impianto (proposta facoltativa) inclusi nel progetto di gestione – precisa l’Assessore allo Sport Maria Bonaria Zedda -. Il bando non prevede canone di concessione. Il gestore dovrà assumere a proprio carico i costi di gestione quali utenze, pulizie, manutenzione ordinaria degli spazi concessi compreso il campo di gioco, apertura e chiusura della struttura, custodia e vigilanza dei locali annessi”.Possono presentare la proposta di gestione accompagnata da un Piano di fattibilità economico finanziaria le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive senza fini di lucro, riconosciuti dal CONI e affiliati ad enti di promozione sportiva.Sono previste premialità a favore dei soggetti che intendano raggrupparsi per la gestione unitaria dell’impianto.I soggetti interessati devono far pervenire la domanda al Comune di Oristano, Servizio Sport Piazza Eleonora d’Arborea, 44 cap. 09170, entro le ore 12 del 12/11/2021.I punteggi saranno attribuiti tenendo conto del progetto e delle modalità di utilizzo e di gestione delle attività che siano in grado di favorire l’attività sportiva, l’aggregazione sociale e giovanile, l’innovatività rispetto all’attrattività del progetto, l’attenzione verso i principi di accessibilità, universalità, sostenibilità ambientale ed economica, con il coinvolgimento dei giovani del territorio e rafforzando il concetto di comunità attiva e contribuendo a superare le diseguaglianze sociali ed economiche quali principi base fondanti l’ordinamento giuridico dello sport, attività a favore della popolazione con il coinvolgimento dei giovani, interventi atti al superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche e alla sostenibilità ambientale, collaborazioni con istituti scolastici e altri soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare il concetto di comunità attiva.Punteggio aggiuntivo sarà attribuito in caso di raggruppamento di società o associazioni sportive dilettantistiche per una gestione comune dell’impianto.Eventuali interventi di valorizzazione dell’impianto consentiranno affidamenti di durata maggiore.Eventuali chiarimenti possono essere richiesti scrivendo al seguente indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it