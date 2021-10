Olbia, Progetto Transfrontaliero P.Ri.S.Ma. MED.

Evento finale del Progetto Transfrontaliero P.Ri.S.Ma. MED.

Olbia, Hotel Mercure – 28 ottobre 2021

Il FLAG Nord Sardegna, nell’ambito del progetto P.Ri.S.Ma.MED, finanziato dal PO Interreg Marittimo Italia-Francia 14/20, organizza un momento di condivisione e confronto tra Enti, pubblici e privati, interessati dalla gestione dei rifiuti nelle aree portuali e del circuito e riutilizzo dei materiali di scarto.

Il Progetto P.Ri.S.Ma.MED ha fra i suoi obiettivi la gestione consapevole del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei porti e nelle marinerie, anche attraverso il ricorso a nuove tecnologie legate al riciclo ed al riuso dei rifiuti organici ed inorganici, ed è giunto alla conclusione delle sue attività di ricerca e sperimentazione.

L’evento conclusivo del progetto aperto al pubblico, si svolgerà il 28 ottobre ad Olbia presso la sala conferenze dell’Hotel Mercure, in via Puglie, nel rispetto delle prescrizioni riferite all’emergenza COVID-19, nel corso del quale saranno presentati i risultati del progetto ed alcune altre esperienze collegate al PO Interreg ITA-FRA 14/20, che con P.Ri.S.Ma.MED condividono obiettivi e territorio di azione.

La presente per invitarvi a partecipare all’evento che avrà inizio alle 8:30 nel quale si registrerà la presenza del Vice Presidente della Regione Liguria, On. Alessandro Piana e dell’Assessore Giuseppe Fasolino per la Regione Sardegna, competente per il Programma Interreg Marittimo, che interverrà con una riflessione in apertura dei lavori sull’importanza delle reti transfrontaliere. Interventi di referenti dell’Università di Pisa, Firenze e Cagliari, dell’Unione dei Comuni Alta Gallura e tantissimi altri.